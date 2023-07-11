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Шойгу рассказал о возможном ответе России на поставки США кассетных бомб Украине

В случае поставки со стороны США кассетных боеприпасов украинским военным, ВС РФ будут вынуждены в качестве ответа применять аналогичные средства против ВСУ, предупредил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».

Шойгу рассказал о возможном ответе России на поставки США кассетных бомб Украине
© ТАСС

Шойгу отметил, что решение Вашингтона по поставкам боеприпасов этого типа повлияет на затягивание конфликта.

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Министр пояснил, что на вооружении российской армии находятся кассетные боеприпасы различных типов.

Вместе тем, уточнил глава ведомства, Россия понимает риски применения этого оружия и воздерживается от его использования.

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