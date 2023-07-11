Шойгу рассказал о возможном ответе России на поставки США кассетных бомб Украине

В случае поставки со стороны США кассетных боеприпасов украинским военным, ВС РФ будут вынуждены в качестве ответа применять аналогичные средства против ВСУ, предупредил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».

Шойгу отметил, что решение Вашингтона по поставкам боеприпасов этого типа повлияет на затягивание конфликта.

Министр пояснил, что на вооружении российской армии находятся кассетные боеприпасы различных типов.