Столтенберг заявил о подготовке Украины инструкторами НАТО с 2014 года
НАТО начала готовить и тренировать украинские войска в 2014 году. Об этом заявил на пресс-конференции в Вильнюсе генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.
По его словам, НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.
«Мы по-прежнему готовы держать открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности», — подчеркнул Столтенберг.
О том, что альянс усиленно готовился к вооруженной эскалации с 2014 года, генсек НАТО также заявлял в феврале. Тогда он отмечал, что начало специальной военной операции на Украине продемонстрировало важность проведенного западным блоком крупнейшего укрепления коллективной обороны стран-участниц.
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