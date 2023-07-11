Столтенберг заявил о подготовке Украины инструкторами НАТО с 2014 года

НАТО начала готовить и тренировать украинские войска в 2014 году. Об этом заявил на пресс-конференции в Вильнюсе генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

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По его словам, НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.

«Мы по-прежнему готовы держать открытыми каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности», — подчеркнул Столтенберг.