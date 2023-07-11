Шойгу: Если США поставят кассетные боеприпасы Киеву, Россия будет вынуждена применять такие же снаряды

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ будут вынуждены принять ответные меры на поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов украинским военным.

"В случае поставки США на Украину кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения в отношении ВСУ", - указал российский военачальник, отметив, что в настоящее время Россия воздерживается от применения кассетных боеприпасов, даже несмотря на то, что не присоединялась к конвенции об их запрете.

При этом, отметил Сергей Шойгу, у российских военных на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни. "И они гораздо эффективней, чем американские кассетные боеприпасы. А их номенклатура шире и разнообразней", - заверил глава российского военного ведомства.

Поставка Киеву кассетных боеприпасов, по словам Шойгу, приведет лишь к затягиванию конфликта.

"Они подтвердили передачу кассетных боеприпасов, оправдывая это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились. Поэтому сейчас до момента, пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами. Это, естественно, повлияет на затягивание конфликта", - указал министр.

Министр обороны также рассказал, что командование Объединенной группировки российских войск уже принимает меры по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов. "В настоящее время в районе проведения специальной военной операции принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов", - указал Шойгу.

Накануне "РГ" подробно рассказывала о том, чем опасны кассетные боеприпасы.