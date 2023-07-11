Шойгу озвучил потери ВСУ при контрнаступлении
Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери украинских военных с начала контрнаступления. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Шойгу, потери ВСУ составили 26 тысяч военных, а также 3 тысячи единиц различного вооружения.
«Чтобы подвести какие-то итоги, чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли "стратегическое" контрнаступление. С 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения», – заявил он.
Он также уточнил, что с начала контрнаступления ВСУ российскими военными было уничтожено более 1,2 тысячи единиц бронетехники, среди которых 17 немецких танков Leopard, 12 американских БМП Bradley, а также 5 французских колесных танков АМХ.
Ранее в Минобороны России озвучили потери ВСУ за последние сутки.