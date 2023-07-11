Шойгу озвучил потери ВСУ при контрнаступлении

«Чтобы подвести какие-то итоги, чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли "стратегическое" контрнаступление. С 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения», – заявил он.