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Шойгу озвучил потери ВСУ при контрнаступлении

Министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери украинских военных с начала контрнаступления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шойгу озвучил потери ВСУ при контрнаступлении
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По словам Шойгу, потери ВСУ составили 26 тысяч военных, а также 3 тысячи единиц различного вооружения.

«Чтобы подвести какие-то итоги, чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли "стратегическое" контрнаступление. С 4 июня потери противника составили более двадцати шести тысяч военнослужащих и трех тысяч единиц различного вооружения», – заявил он.

Он также уточнил, что с начала контрнаступления ВСУ российскими военными было уничтожено более 1,2 тысячи единиц бронетехники, среди которых 17 немецких танков Leopard, 12 американских БМП Bradley, а также 5 французских колесных танков АМХ.

Ранее в Минобороны России озвучили потери ВСУ за последние сутки.

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