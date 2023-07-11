Российские военные перешли в контратаку на одном из участков боевых действий
Вооруженные силы России (ВС) перешли в контратаку на одном из направлений боевых действий — краснолиманском. Об этом на селекторном совещании сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.
Как сообщил министр, ВС России продвинулись на этом направлении на полтора километра в глубину и на 2 километра по фронту.
«Штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр" отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Нанеся огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку», — рассказал Шойгу.
Ранее сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении.
Экипажи ТОС применили термобарические снаряды. Также расчетом переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» был сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск.