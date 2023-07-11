Российские военные перешли в контратаку на одном из участков боевых действий

Вооруженные силы России (ВС) перешли в контратаку на одном из направлений боевых действий — краснолиманском. Об этом на селекторном совещании сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Как сообщил министр, ВС России продвинулись на этом направлении на полтора километра в глубину и на 2 километра по фронту.

«Штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр" отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Нанеся огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку», — рассказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении.