Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по Бердянску Запорожской области, в городе прозвучала серия взрывов. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией » Владимир Рогов в своем Telegram -канале.

Ранее глава движения рассказал, что ВСУ начали новую волну наступления на ореховском участке фронта в Запорожской области. По его словам, украинские войска были остановлены, они понесли большие потери, в том числе в бронетехнике. Он добавил, что боевые столкновения продолжаются.