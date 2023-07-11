В НАТО заявили о попытках Зеленского переписать документ по итогам саммита

Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить страны-члены НАТО переписать документ по итогам саммита в Вильнюсе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

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По их данным, украинский лидер занимается «жесткой публичной дипломатией», направленной на то, чтобы побудить переписать итоговую декларацию или коммюнике саммита до закрытия 12 июля.

Ранее Зеленский обвинил НАТО в абсурдности, так как альянс не дает временных рамок для приглашения и членства Украины в военно-политическом блоке.