Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в рамках работы в Центральном военном округе. Компанию ему составил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Министр обороны и глава республики посетили АО «Ремдизель», ведущую капитальный ремонт и модернизацию, установку и монтаж вооружения и военной техники и автозавод «КАМАЗ», который выпускает грузовые автомобили. Также Шойгу и Минниханов нанесли визит на Казанский вертолетный завод и Казанский оптико-механический завод.