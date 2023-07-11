Российские летчики до конца года получат четыре ракетоносца Ту-160

Глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник, 11 июля, проинспектировал Казанский авиационный завод им. Горбунова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе уточнили, что казанская промышленная площадка занимается производством и ремонтом стратегических ракетоносцев Ту-160, а также модернизацией дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Представители завода рассказали Шойгу, что до конца года Вооруженные силы РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, заметили в Минобороны.

Кроме того, на заводе сообщили, что начато производство еще двух Ту-160.