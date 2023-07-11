Российские летчики до конца года получат четыре ракетоносца Ту-160
Глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник, 11 июля, проинспектировал Казанский авиационный завод им. Горбунова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В пресс-службе уточнили, что казанская промышленная площадка занимается производством и ремонтом стратегических ракетоносцев Ту-160, а также модернизацией дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
Представители завода рассказали Шойгу, что до конца года Вооруженные силы РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, заметили в Минобороны.
Кроме того, на заводе сообщили, что начато производство еще двух Ту-160.
Напомним, что Ту-160М совершил дебютный 30-минутный полет 12 января 2022 года. Он получил более мощные двигатели по сравнению со своим предшественником, новые системы управления вооружением, современное вооружение и комплекс радиоэлектронной борьбы.