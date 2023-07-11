Стало известно, сколько французских ракет SCALP будет отправлено Украине

Франция планирует отправить в качестве военной помощи Украине 50 ракет дальнего действия SCALP. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французского дипломатического источника.

«Французский дипломатический источник заявил, что речь шла о 50 ракетах Scalp, произведенных европейским изготовителем MBDA», – сказано в публикации.

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, такое решение было принято как шаг к увеличению военной помощи для украинского контрнаступления.