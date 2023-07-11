Стало известно, сколько французских ракет SCALP будет отправлено Украине
Франция планирует отправить в качестве военной помощи Украине 50 ракет дальнего действия SCALP. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французского дипломатического источника.
«Французский дипломатический источник заявил, что речь шла о 50 ракетах Scalp, произведенных европейским изготовителем MBDA», – сказано в публикации.
Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, такое решение было принято как шаг к увеличению военной помощи для украинского контрнаступления.
«Я решил увеличить поставки оружия и техники, чтобы дать украинцам возможность нанести глубокий удар», – объяснил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Франции отправить ВСУ ракеты дальнего действия SCALP.
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