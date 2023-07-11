Российский вертолет уничтожил бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении
Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
Уточняется, что экипаж ликвидировал боевую бронированную машину украинской армии с десантом. В ходе уничтожения бронемашины ВСУ использовалась управляемая ракета.
Ранее в сети появилось видео поражения колонны бронетехники украинской армии на артемовском направлении. Удары наносились противотанковыми управляемыми ракетами 58 отдельного батальона специального назначения.
10 июля появилось видео, на котором американский бронированный автомобиль HMMWV подорвался на мине во время попытки атаковать Вооруженные силы России на запорожском направлении.
Lenta.ru: главные новости