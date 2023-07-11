Российский вертолет уничтожил бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что экипаж ликвидировал боевую бронированную машину украинской армии с десантом. В ходе уничтожения бронемашины ВСУ использовалась управляемая ракета.

Ранее в сети появилось видео поражения колонны бронетехники украинской армии на артемовском направлении. Удары наносились противотанковыми управляемыми ракетами 58 отдельного батальона специального назначения.