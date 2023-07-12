В России назвали «головной болью» появление у ВСУ одного типа ракет

«Дальнобойные ракеты типа SCALP обычно запускаются с воздуха. Они могут наносить удары по земле, либо по морским целям, например, по кораблям, а дальность экспортного варианта применения около 250 километров. Дальность, которую устанавливают для применения французскими Вооруженными cилами, составляет порядка 400 километров. Однако эксперты говорят, что, на самом деле, есть модификации более дальние, которые могут бить на 500 километров и даже практически на 600 километров. Какие из модификаций будут поставляться на Украину, мы пока не знаем, но я бы предположил, что, скорее всего, это будет все-таки экспортный вариант дальностью до 250 километров», — объяснил депутат.