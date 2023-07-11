МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки потеряли до 20 военнослужащих, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.