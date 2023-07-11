ВС России поразили пункты управления ВСУ в ДНР и Запорожской области
В Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункты управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.
«В течение суток поражены два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Торецк Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее российские военные поразили склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS украинских войск в ДНР.