Российские войска отразили три атаки ВСУ на одном из направлений

МО РФ сообщило об отражении на краснолиманском направлении трех атак ВСУ
Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, за сутки противник потерял до 105 военнослужащих. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки уничтожено до 105 украинских военнослужащих, 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 3 пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал он.
Конашенков также отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ отразили на этом направлении три атаки ВСУ и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы противника.