Российские войска отразили три атаки ВСУ на одном из направлений

"За сутки уничтожено до 105 украинских военнослужащих, 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 3 пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал он.