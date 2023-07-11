Германия поставит Украине партию БМП и танков Leopard

Германия в рамках нового пакета помощи Украине передаст 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1A5. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на Общественном форуме НАТО в Вильнюсе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин направит Киеву новый пакет военной помощи на сумму до 700 млн евро.

«Мы убеждены, что поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — единственно верный путь», — подчеркнул министр.

По информации Der Spiegel, в новой партии будут средства противовоздушной обороны, боевые машины пехоты и танки, боеприпасы и беспилотники. Речь идет также и о новых компонентах для уже поставленных комплексов ПВО Patriot и оборудования для разминирования территорий.