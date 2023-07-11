Генсек НАТО анонсировал «сильный сигнал» по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции перед началом саммита альянса в Вильнюсе, что его государства-члены пошлют «сильный сигнал» по Украине. Об этом сообщает Reuters.

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«Я ожидаю, что союзники пошлют четкий, единый и позитивный сигнал о пути Украины к членству», — сказал генсек.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал альтернативный план НАТО для Украины взамен вступления страны в организацию.

По его словам, в Кремле знают, что у стран – членов НАТО есть разное мнение по данному вопросу. Песков подчеркнул, что вступление Украины в альянс «потенциально очень опасно для европейской безопасности».