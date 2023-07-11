Стала известна задача ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Бойцы ЧВК «Вагнер» начнут обучение военных армии Белоруссии
В Минобороны Белоруссии сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» начнут обучение военнослужащих Вооружённых Сил республики.
По сообщению ведомства, после рассредоточения бойцов на учебных полигонах особое внимание планируется уделить приёмам и способам ведения боевых действий.
«Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно», — приводит слова президента Белоруссии Александра Лукашенко Минобороны республики.
10 июля стало известно, что Владимир Путин 29 июня встретился с командирами и руководством ЧВК «Вагнер».
Президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения.