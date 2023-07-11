В НАТО не заметили признаков передислокации частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссию, заявил секретарь блока Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в альянсе очень внимательно следят за ситуацией и видит, что большая часть сил ЧВК все еще находится в других регионах, таких как Африка и Украина.

Ранее глава польского Бюро национальной безопасности выразил опасение относительно возможного миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии, организованного бойцами ЧВК «Вагнер». Он призвал НАТО принять необходимые меры для защиты своих границ.