Франция рассказала об обещании Киева не использовать новые ракеты против России

Киев дал Парижу свои заверения в том, что не будет использовать ракеты дальнего радиуса действия Scalp для ударов по российской территории. Об этом пишет Reuters.

© Lenta.ru

В заявлении указано, что их обещают применять только в пределах «международно-признанных границ» Украины. В свою очередь, Франция не считает поставку новых ракет эскалацией конфликта. Первые французские ракеты Scalp уже находятся на Украине, добавил военный источник европейской страны.