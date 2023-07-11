Столтенберг назвал главный посыл саммита НАТО

«Послание будет заключаться в том, что мы будем продолжать помогать и наращивать нашу поддержку и сделаем так, чтобы Украина была обеспечена оружием, боеприпасами, запасными частями, проводилось обучение, техническое обслуживание», — подчеркнул генсек.

Ранее Столтенберг также рассказал, что предложил отменить План действий для вступления в альянс для Украины, что позволит ей сократить процесс присоединения. Кроме того, он настаивает на принятии пакета многолетней поддержки, а также на укреплении политических связей через создание Совета Украина — НАТО.