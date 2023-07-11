Генсек НАТО прокомментировал передислокацию ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Ранее он отметил, что большая часть сил ЧВК «Вагнер» еще не перебралась в Белоруссию. Столтенберг добавил, что альянс внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии, видит, что силы ЧВК продолжают действовать в Африке, некоторые ее солдаты находятся в Украине, но не на передовой».