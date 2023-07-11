Генсек НАТО прокомментировал передислокацию ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
В НАТО не заметили признаков передислокации частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссию. Перемещение бойцов прокомментировал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.
«Мы очень внимательно следим за ситуацией», — заявил глава Североатлантического альянса.
Ранее он отметил, что большая часть сил ЧВК «Вагнер» еще не перебралась в Белоруссию. Столтенберг добавил, что альянс внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии, видит, что силы ЧВК продолжают действовать в Африке, некоторые ее солдаты находятся в Украине, но не на передовой».
1 июля глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера выразил опасения, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут организовать миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и странами Балтии.