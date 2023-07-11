Редактор и один из авторов книги «Натополитизм: Атлантический альянс со времен холодной войны» Грей Андерсон и Томас Мини высказали мнение, что военный конфликт на Украине является подготовкой США к конфронтации с Китаем. Об этом говорится в материале The New York Times (NYT).

В статье NYT отмечается, что на это указывают планы Вашингтона расширить военное производство, а также ограничить доступ Пекина к технологиям США, что идет вразрез с интересами Европы.

По мнению Андерсона и Мини, такая тенденция говорит об успешной попытке руководства США и НАТО «заставить Европу» следовать американскому курсу.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказывал мнение, что президенту США Джо Байдену проще обвинить Китай в затухании американской гегемонии. Так он отреагировал на слова американского лидера о том, что Пекин якобы пытается вытеснить Вашингтон с пьедестала ведущей мировой державы.