Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на запорожском направлении три танка Leopard и пять боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что потери остальных видов бронетехники за последние сутки еще больше. На запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои.

Ранее Рогов сообщил о массированных обстрелах Токмака и Васильевки со стороны ВСУ. По его словам, для этого используются тяжелые виды вооружения.