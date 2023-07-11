Экс-советник Пентагона заявил о срыве Россией поставок комплексов Aegis на Украину

России фактически удалось сорвать поставку на Украину ракетных комплексов Aegis, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor SC.

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Он отметил, что Москва видела, что США разместили в Румынии и Польше базы для Aegis и предвидела, что Украина будет стремиться в НАТО, чего она допустить не могла.

«Они [в России] ожидали, что эти комплексы попадут на восток Украины, в результате чего под угрозой окажется вся их система ядерного сдерживания», — сказал полковник.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский стал послушной марионеткой Вашингтона и Лондона. В США пора признать правду о ситуации на Украине, но Вашингтон не хочет этого делать.

Макгрегор также считает, что Украине уже ничего не поможет в противостоянии с Россией, так как она «висит на волоске».

Комплексы Aegis разработаны минобороны США и предназначены для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.