CNN: Парламент Турции может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до конца следующей недели

Сначала заявка Швеции должна быть принята комиссией по иностранным делам парламента. Затем она поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи парламента. После одобрения и публикации в правительственном вестнике Resmi Gazete с подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары будет завершен.

В понедельник Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Анкарой на пути в Евросоюз, вызвав критику в европейском политическом истеблишменте, расценившем его слова как шантаж. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что турецкий лидер "согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки".