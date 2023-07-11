Конгрессмен инициировал поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб

Американский конгрессмен Мэтт Гетц из Флориды заявил о своем намерении стать соавтором поправки к оборонному бюджету США на 2024 год, которая запрещает Вашингтону направлять кассетные боеприпасы Украине или другим странам. Об этом пишет РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что использование таких боеприпасов не приведет к решению конфликта на Украине и отметил их отличительную черту «самых кровавых и бесчеловечных войн» в мире.

«Никакая военная помощь не должна затрагивать кассетные боеприпасы», - заявил Гетц.

Поправка также ограничивает выдачу экспортных оборонных лицензий на кассетные боеприпасы, а также запрещает саму их продажу и передачу другим странам связанных с ними технологий.