Военные Вооруженных сил России на Сватовском и Краснолиманском направлениях уничтожили три самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab польского производства, используемые украинскими бойцами, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три самоходные гаубицы Krab западного производства, самоходная гаубица «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — уточнил Савчук.

По словам собеседника агентства, также в зоне боевых действий ликвидирована гаубица Д-30 Вооруженных сил Украины.

«Авиацией группировки войск «Центр» нанесены ракетно-бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации, двум складам боеприпасов...» — добавил начальник пресс-центра группировки.

Кроме того, Савчук обратил внимание, что с помощью зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» получилось сбить три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

До этого в Николаеве заявили об уничтожении склада ВСУ с дальнобойными ракетами.