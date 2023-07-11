Белый дом: Байден выступает за поставки Турции истребителей F-16

Президент США Джо Байден поддерживает идею осуществления поставок истребителей F-16 Турции. Об этом во вторник на брифинге для журналистов заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Президент Байден в течение нескольких месяцев четко и недвусмысленно заявлял, что выступает за поставки F-16 Турции, и этот шаг отвечает нашим национальным интересам. Увеличение потенциала Турции в интересах НАТО", - заявил он.

При этом Салливан уклонился от ответа на вопрос журналистов о вероятности одобрения поставок F-16 Анкаре до того, как турецкий парламент ратифицирует протокол о приеме Швеции в НАТО. Он также отказался привести подробную информацию по вопросу и озвучить примерные сроки его рассмотрения.