Марочко заявил о существенном продвижении ВС РФ на Купянском направлении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о существенном продвижении российских войск на Купянском направлении. Об этом он рассказал РИА Новости.

«За несколько суток ВС России значительно продвинулись в направлении населённого пункта Купянск», — указал Марочко, ссылаясь на свои источники.

По его словам, российскими силами также был освобождён ряд восточных территорий Харьковской области.