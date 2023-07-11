Марочко заявил о существенном продвижении ВС РФ на Купянском направлении

Марочко заявил о существенном продвижении ВС России на Купянском направлении
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о существенном продвижении российских войск на Купянском направлении. Об этом он рассказал РИА Новости.
«За несколько суток ВС России значительно продвинулись в направлении населённого пункта Купянск», — указал Марочко, ссылаясь на свои источники.
По его словам, российскими силами также был освобождён ряд восточных территорий Харьковской области.
Он также добавил, что в связи с продвижением ВС России киевские власти эвакуируют госучреждения из Харьковской области, а проукраинские бизнесмены сворачивают свою деятельность.