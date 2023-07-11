$91.49-0.19100.42+0.60

Марочко заявил о существенном продвижении ВС России на Купянском направлении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о существенном продвижении российских войск на Купянском направлении. Об этом он рассказал РИА Новости.

Марочко заявил о существенном продвижении ВС РФ на Купянском направлении
© РИА Новости

«За несколько суток ВС России значительно продвинулись в направлении населённого пункта Купянск», — указал Марочко, ссылаясь на свои источники.

По его словам, российскими силами также был освобождён ряд восточных территорий Харьковской области.

Он также добавил, что в связи с продвижением ВС России киевские власти эвакуируют госучреждения из Харьковской области, а проукраинские бизнесмены сворачивают свою деятельность.