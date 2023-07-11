Мобилизация: последние новости на сегодня 11 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 июля 2023, в материале «Рамблера».

Из Башкирии в зону СВО прибыл гумконвой для военнослужащих – сюжет “Вестей”

В ближайшее время жители Башкирии, принимающие участие в специальной военной операции, увидят посылки от близких и письма из дома, сообщает ГТРК «Башкортостан».

В зону боевых действий прибыл 28 конвой гуманитарной помощи. Бойцам доставили автомобили, пиломатериалы, электрооборудование, хозяйственные принадлежности и большой запас воды. Всего 10 грузовых фургонов гуманитарного груза.

Помощь собирали всей республикой. Она отправляется регулярно по поручению главы региона. В этот раз груз везут через города Октябрьский, Саратов и Волгоградскую область.

Единороссы передали бойцам Марий Эл в зону СВО внедорожники и мотоцикл

В Марий Эл депутаты от «Единой России» собрали и передали в зону проведения специальной военной операции очередной груз гуманитарной помощи, сообщает runews24.ru.

Парламентарии выполняли заявки бойцов. Ранее переданный квадроцикл попал под обстрел украинской армии, и военные нуждались в легком транспорте с высокой проходимостью. Для них приобретен ВАЗ-2121.

Также бойцам передали кепки, сумки, очки, перчатки, разгрузочные жилеты, наборы для выживания, аккумуляторные цепные пилы и многое другое. Все это закуплено на пожертвования членов и сторонников партии.

В Волгоградской области участника СВО наградили медалью Суворова

Участвовавший в специальной военной операции сотрудник Росгвардии из Волгоградской области награжден за свои заслуги, сообщает «Волгоградская правда».

Ему вручили медаль, которую боец получил за успешное выполнение служебных и боевых задач. Замначальника управления Росгвардии по области выразил свою благодарность за его смелость и профессионализм, продемонстрированные в сложных обстоятельствах.