Спецоперация на Украине 11 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 июля 2023 года.

ВСУ выпустили натовские снаряды по двум районам Донецка

Украинские военные открыли огонь по двум районам Донецка, сообщает ТАСС.

Для этого были использованы снаряды НАТО. Всего было пять выстрелов.

Спустя пять минут произошел еще один обстрел Донецка со стороны населенного пункта Нетайлово. Было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Ранее стало известно о 63 фактах открытия огня со стороны армии Украины за минувшие сутки.

ВС России уничтожили склад ВСУ с западными ракетами в Николаеве

Военные России ликвидировали украинский склад, в котором хранились дальнобойные ракеты иностранного производства, сообщает RT.

Это произошло в Николаеве. Этими ракетами вооружали самолёты на аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия.

По словам населения, после уничтожения склада пожарные машины выдвигались в сторону военной части даже спустя 12 часов.

Кадыров сообщил о пленении пяти солдат ВСУ под Артемовском

Спецназ Чечни «Ахмат» захватил в плен в районе Клещеевки под Артемовском пятерых солдат украинской армии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова.

По его словам, это произошло на фоне массовых заявлений Киева о том, что данный населенный пункт находится под контролем армии Украины.