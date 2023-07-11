Командир экипажа российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Южной группировки ВС России рассказал, что БМПТ ночью выпустила 400 снарядов по позициям Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. Об этом информирует РИА Новости

Согласно его информации, ВС РФ подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра, где отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим огнем.

«Расход был 400 снарядов», — отметил военный.

По его словам, стрельба проводилась ночью, так как в темное время суток цели проще обнаружить посредством тепловизора.

В январе Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео боевой работы российского танка под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» при ликвидации атакующей группы пехоты ВСУ.

Позднее «Военкоры Русской весны» сообщили, что на Времевском выступе российским морпехам из 60-й приморской бригады военных сил РФ удалось взять в плен военнослужащих морской пехоты ВСУ.