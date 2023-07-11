Танковый взвод танкового полка группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова успешно отразил пять атак украинских военных и уничтожил несколько единиц западной бронетехники на Времевском выступе. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток», представитель Минобороны Олег Чехов.

«За короткий период подразделением лейтенанта Кыдрасова было отражено пять атак противника, уничтожено несколько боевых бронированных машин иностранного производства», — подчеркнул он.

Чехов уточнил, что Кыдрасов руководил действиями бронегруппы по подавлению сил украинской стороны, укрывшихся в лесополосах. Лейтенант обнаружил и уничтожил около десяти националистов. По словам представителя МО, контрнаступление ВСУ было остановлено.

Чехов подчеркнул, что военнослужащие группировки войск «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении поставленных боевых задач.