Северная Корея запустила баллистическую ракету
Предположительно, баллистическая ракета была запущена северокорейскими военными. Ее направили в сторону Японского моря.
Как отмечает береговая охрана Японии, все находящиеся в указанном районе рыболовецкие суда уже предупредили о необходимости соблюдать бдительность и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения
Ранее северокорейские власти заявили, что и далее намерены наращивать свой ядерный потенциал. Также, отметили в КНДР, в случае угрозы страна готова «отвечать ядерным оружием на ядерное оружие».
Также в Северной Корее отметили, что визит южнокорейского президента Юн Сок Ёля в США нагнетает обстановку на Корейском полуострове и приближает ядерную войну.