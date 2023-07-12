Северная Корея запустила баллистическую ракету

Предположительно, баллистическая ракета была запущена северокорейскими военными. Ее направили в сторону Японского моря.

Как отмечает береговая охрана Японии, все находящиеся в указанном районе рыболовецкие суда уже предупредили о необходимости соблюдать бдительность и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения

Ранее северокорейские власти заявили, что и далее намерены наращивать свой ядерный потенциал. Также, отметили в КНДР, в случае угрозы страна готова «отвечать ядерным оружием на ядерное оружие».