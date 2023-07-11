По его словам, США давно не думает об успехе Киева, а американский президент Джо Байден отвергает попытки лидера Украины Владимира Зеленского навязать США свою позицию. Более того, по мнению автора материала, Байден намерен «заморозить конфликт».

Обозреватель добавил, что в США осознают, что их время вышло и мир стал многополярным. Однако Вашингтон все равно стремится максимально отсрочить собственный «крах», заставляя платить за это свою союзников, констатировал журналист.