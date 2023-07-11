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Названа конечная цель США в конфликте на Украине

Вашингтон использует конфликт на Украине, чтобы отсрочить конец гегемонии Соединенных Штатов. Таким мнением поделился обозреватель IL Fatto Quotidiano Пино Арлакки.

Названа конечная цель США в конфликте на Украине
© ТАСС

По его словам, США давно не думает об успехе Киева, а американский президент Джо Байден отвергает попытки лидера Украины Владимира Зеленского навязать США свою позицию. Более того, по мнению автора материала, Байден намерен «заморозить конфликт».

«Конечная ставка в нынешнем конфликте не имеет к Украине никакого отношения», — утверждает Арлакки.

Обозреватель добавил, что в США осознают, что их время вышло и мир стал многополярным. Однако Вашингтон все равно стремится максимально отсрочить собственный «крах», заставляя платить за это свою союзников, констатировал журналист.

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