Экс-советница Пентагона назвала причину поставок Киеву кассетных боеприпасов

Решение американских властей поставить украинской армии кассетные боеприпасы связано заинтересованностью Министерства обороны Соединенных Штатов избавиться от старых запасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-аналитика и советницу при ведомстве Карен Квятковски.

По ее словам, в ином случае это было бы затруднительно сделать из-за запрещенного типа этих снарядов. Кроме того, от них трудно избавиться ради извлечения прибыли, поскольку во многих странах они запрещены. Как считает эксперт, таким образом министерство рассчитывает заменить хранящиеся на складах старые запасы вооружений на более современные.

Квятковски считает, что при применении украинскими Вооруженными силами кассетных бомб никакие из ограничений, которые официально декларировали США, на деле действовать не будут.