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Зеленский заявил, что ВСУ нуждаются в дальнобойном оружии

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку дальнобойного оружия. Его слова передает РИА Новости.

Зеленский рассказал, какого оружия не хватает украинской армии
© Газета.Ru

«Нам нужно дальнобойное оружие. Этот дефицит никуда не делся», — рассказал украинский лидер в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский также пообещал поднять данный вопрос на переговорах с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дарин Гауб заявил, что Байден принял решение направить Киеву кассетные боеприпасы в связи с истощением собственных запасов вооружения.

До этого канцелярия премьер-министра Великобритании заявляла, что в рамках нового пакета военной помощи Киеву Лондон отправит на Украину очередные партии оружия и боеприпасов.

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