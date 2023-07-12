Зеленский рассказал, какого оружия не хватает украинской армии

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку дальнобойного оружия. Его слова передает РИА Новости.

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«Нам нужно дальнобойное оружие. Этот дефицит никуда не делся», — рассказал украинский лидер в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский также пообещал поднять данный вопрос на переговорах с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дарин Гауб заявил, что Байден принял решение направить Киеву кассетные боеприпасы в связи с истощением собственных запасов вооружения.