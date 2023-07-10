В США раскрыли два сценария развития контрнаступления ВСУ

Россия хорошо подготовилась к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) и улучшила оборону. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на военных экспертов и аналитиков США.

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Газета раскрыла два возможных сценария развития ситуации на фронте. Согласно первому, украинские войска могут найти уязвимости в российской линии обороны и успешно ударить по ним. При этом отмечается, что американская сторона беспокоится из-за хода контрнаступления.

Второй сценарий предполагает, что Киеву не удастся достичь успеха в боевых действиях из-за хорошей подготовки российской армии. Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос указал на то, что страны Запада слишком медленно поставляли оружие Украине, в то время как Москва извлекла уроки из прошлых этапов конфликта.

«Если дела на Украине пойдут не так, как мы надеялись, ответственность за это частично ляжет на принятие решений Западом и его медлительность», — высказался американский ученый.