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Захват Storm Shadow может помочь России узнать военные технологии НАТО

Захват англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow может помочь России узнать военные технологии НАТО. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Захват Storm Shadow может помочь России узнать военные технологии НАТО
© Thierry Wurtz/MBDA

Как считает автор статьи, захваченная ракета может предоставить российским военным новые возможности для изучения технологий стран Запада. Это позволит России разработать более эффективные способы противостояния военным технологиям НАТО. Кроме того, источник также считает, что Москва может «поделиться» этой информацией со странами, которые «также воспринимают угрозы потенциальных атак со стороны европейских государств». К числу таких стран автор публикации причислил Китай, Северную Корею, Беларусь и Алжир.

HT: захват британской ракеты Storm Shadow стал большой победой Путина

Ранее российский добровольческий отряд БАРС-11, совместно с командованием подразделения «Царские волки» сообщил о захвате почти целой крылатой ракеты Storm Shadow.

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