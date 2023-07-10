СМИ: Россия может узнать секреты военных технологий НАТО

Российская Федерация может получить доступ к разработкам Североатлантического альянса после захвата англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

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В публикации отмечает, что крылатая ракета предоставит дополнительные возможности для изучения технологий западных крылатых ракет и разработки соответствующих мер противодействия.

Издание подчеркивает, что полученная информация станет крайне полезной для российской стороны, и позволит выработать меры для более эффективного противостояния потенциальным угрозам со стороны альянса.

До этого 6 июля глава Военно-технического центра специального назначения «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявлял, что упавшую крылатую ракету Storm Shadow, сбитую войсками РФ в Запорожской области, вытащили с линии соприкосновения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.