Российская Федерация может получить доступ к разработкам Североатлантического альянса после захвата англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
В публикации отмечает, что крылатая ракета предоставит дополнительные возможности для изучения технологий западных крылатых ракет и разработки соответствующих мер противодействия.
Издание подчеркивает, что полученная информация станет крайне полезной для российской стороны, и позволит выработать меры для более эффективного противостояния потенциальным угрозам со стороны альянса.
До этого 6 июля глава Военно-технического центра специального назначения «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявлял, что упавшую крылатую ракету Storm Shadow, сбитую войсками РФ в Запорожской области, вытащили с линии соприкосновения.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.