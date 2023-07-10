Крупнейший производитель оружия ФРГ намерен нарастить производство боеприпасов для ВСУ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о намерении нарастить производство боеприпасов для обеспечения снарядами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 60%, сообщил телеканалу CNN глава компании Армин Паппергер.

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По его словам, в 2024-м компания намерена нарастить производство боеприпасов со 100 тыс. до 600 тыс. в год, обеспечив таким образом до 60% потребностей Украины в снарядах. В настоящее время увеличение производства боеприпасов является для концерна приоритетной задачей, даже более важной, чем производство новой техники.

Паппергер также рассказал, что Rheinmetall откроет на Украине завод по производству и ремонту бронетехники в ближайшие три месяца. Завод будет частично принадлежать концерну «Укроборонпром».

Ранее на Западе сообщили, что тяжелые бои под Артемовском и(украинское название — Бахмут) и в других городах Донбасса привели к тому, что ВСУ истощили свои запасы боеприпасов. Запасы Запада практически истощились, писала газета The New York Times.