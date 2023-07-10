Австралия разместит в Германии самолет радиолокационного обнаружения

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Канберра приняла решение разместить на территории Германии свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-7 Wedgetail. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сегодня я объявляю о новом шаге Австралии, направленном на обеспечение безопасности в Европе — мы разместим в Германии самолет раннего оповещения E-7 Wedgetail», — заявил австралийский премьер.

Он подчеркнул, что самолет и порядка 100 человек персонала будут размещены в Германии на полгода.

До этого Альбанезе объявил, что Канберра предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 110 млн австралийских долларов (около $74 млн).

В новый пакет будут включены 70 единиц техники, в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов, а также 105-мм артиллерийские снаряды.

Кроме того, Австралия предоставит ООН 10 млн австралийских долларов для оказания гуманитарной помощи Украине.