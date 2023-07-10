$91.49-0.19100.42+0.60

Австралия разместит в Германии самолет радиолокационного обнаружения

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Канберра приняла решение разместить на территории Германии свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-7 Wedgetail. Об этом сообщает ТАСС.

Австралия разместит в Германии самолет радиолокационного обнаружения
© IMAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press

«Сегодня я объявляю о новом шаге Австралии, направленном на обеспечение безопасности в Европе — мы разместим в Германии самолет раннего оповещения E-7 Wedgetail», — заявил австралийский премьер.

Он подчеркнул, что самолет и порядка 100 человек персонала будут размещены в Германии на полгода.

До этого Альбанезе объявил, что Канберра предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 110 млн австралийских долларов (около $74 млн).

В новый пакет будут включены 70 единиц техники, в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов, а также 105-мм артиллерийские снаряды.

Кроме того, Австралия предоставит ООН 10 млн австралийских долларов для оказания гуманитарной помощи Украине.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости