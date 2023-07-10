В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за последние сутки

За последние 24 часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 600 военнослужащих и наемников, танк, боевые бронированные машины и другую технику. Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.

На Донецком направлении потеря ВСУ составили до 275 военнослужащих и иностранных наемников, один танк и четыре автомобиля.

На Краснолиманском направлении украинские силы потеряли до 85 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля и две гаубицы Д-20.

На Купянском направлении ВСУ потеряли более 65 военных, боевую машину пехоты и два автомобиля.

На Херсонском направлении украинские потери за сутки составили более 30 военнослужащих и восемь автомобилей.