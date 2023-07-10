На Украине откроется немецкий завод по производству бронетехники

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall откроет на Украине завод по производству бронетехники. Об этом в интервью СNN Армин Паппергер.

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Новый завод будет располагаться в западной части страны. Rheinmetall будет эксплуатировать его в партнерстве с украинской государственной оборонной группой «Укроборонпром», которой также будет принадлежать объект.

Крупнейший в Германии производитель оружия также обучат украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе. Заводские рабочие будут строить и ремонтировать бронетранспортеры Fuchs.

«Украинцы должны помогать себе сами - если они будут постоянно ждать помощи от европейцев или американцев в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно», — сказал Паппергер.