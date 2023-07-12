ВСУ попытались наступать под Угледаром и понесли потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести наступление на угледарском направлении, но понесли тяжелые потери и были отброшены. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его слова цитирует ТАСС.

© Lenta.ru

По словам политика, украинская армия стремилась занять российские позиции вблизи города, но по итогу нескольких атак вернулась на исходные рубежи, не достигнув каких-либо успехов.

«При серьезных потерях противник отброшен», — сказал Пушилин.