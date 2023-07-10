Минобороны раскрыло число действующих в рядах ВСУ иностранных наемников

На текущий момент в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают действовать 2029 иностранных наемников. Такие данные журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что с момента начала специальной военной операции на Украину прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее их число пришлось на март-апрель 2022 года. В оборонном ведомстве отметили, что после первых понесенных потерь динамика их прибытия сократилась.

По данным на 30 июня, отметили в Минобороны, иностранные боевики потеряли 4845 бойцов. Еще 4891 сбежал с территории Украины.

«Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников», — добавили в министерстве.

Ранее Минобороны заявило об ударе по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников. Там уточнили, что атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.