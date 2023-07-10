Подконтрольные американским спецслужбам военизированные структуры участвуют в вербовке иностранных наемников для службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

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По данным военного ведомства, в вербовочную деятельность вовлечены контролируемые ЦРУ частные военные компании «Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн». Названные структуры активизировали деятельность по привлечению наемников из Польши, Великобритании, США и Канады, рассказали в Минобороны.

Активизация деятельности, направленной на привлечение наемников в ряды ВСУ, связана «с кратным падением интереса умирать "за киевский режим"», заявили в министерстве.