За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались провести наступление на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

© Lenta.ru

По его словам, на донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили атаки противника в районе Невельского, Водяного и Клещеевки. Кроме того, в районе города Торецка был уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении пресечено наступление украинских войск возле Червоной Дибровы и Кармазиновки Луганской народной республики (ЛНР). Также авиация и артиллерия группировки войск «Центр» нанесла удары по живой силе и технике 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в Ямполовке, Торском Донецкой народной республики (ДНР) и в районе Кузьмина ЛНР.

Конашенков добавил, что на южнодонецком направлении спецоперации российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили атаки украинских войск в районе Ровнополя ДНР и Работина Запорожской области. Кроме того, была пресечена работа украинской диверсионно-разведывательной группы в селе Приютном.