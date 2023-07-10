Российская система ПВО перехватила пять выпущенных Украиной ракет ЗРК С-200

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять выпущенных Украиной ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, за минувшие сутки система ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников в зоне проведения специальной военной операции. Аппараты были сбиты в небе над Запорожской областью, Донецкой и Луганской народными республиками.

Кроме того, в районах городов Николаев и Краматорск были поражены склады боеприпасов Вооруженных сил Украины.